Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana kuvvet çalışması ve ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın bu bölümünden sonra son oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Ana bölümde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.

Lazio maçı öncesindeki ısınma bölümünde sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Marcao Teixeira, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan oyuncunun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Sivas’a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.