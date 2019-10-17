Galatasaray Sivaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Falcao kadroda mı? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Galatasaray'da önemli eksikler öne çıkarken evinde galip gelerek çıkış yakalamak istiyor. İşte Galatasaray Sivasspor maçına dair detaylar...

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Sivasspor yarın karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Feghouli, Jimmy Durmaz, Andone



Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Mert Yandaş, Fernando, Emre, Abdou Traore, Yatabare

FALCAO VE LEMINA, SİVAS'A KARŞI ZOR

Sarı kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı Radamel Falcao ve Mario Lemina, bu hafta yapılan idmanlarda takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde özel çalışmalar yaptılar. Terim, bu iki oyuncuyu Sivasspor'a karşı kullanmayıp, Real Madrid maçına kadar hazır hale gelmelerini planlıyor. Christian Luyindama da bir süredir takımdan ayrı çalışırken, bu ismin de Sivasspor'a karşı oynanacak maçta forma giymesi şüpheli. Geçen sezon sakatlık geçiren ve hala tedavi süreci devam eden Emre Akbaba da kendisi için hazırlanan özel programla birlikte çalışmalarına devam ediyor.

MİLLİ TAKIMLARDA FİRE YOK

Galatasaray'da milli ara firesiz kapatıldı. Milli takımlara giden 7 oyuncu sakatlık yaşamadan takıma geri dönerken, milli takımlara gitmeyen oyuncular ise Demir Grup Sivasspor maçına odaklandı ve çalışmalarını sürdürdü.

ÜÇ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda, Marcao ve Ömer Bayram, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, ligin 9. haftasındaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında uzun zamandır yenilmiyor.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 39 müsabakada mağlup olmadı.

Söz konusu süreçte 32 galibiyet alan Galatasaray, 7 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de mevcut sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisinin sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 39 müsabakada 103 puan topladı.

YENİLMEZLİK SERİSİNDE 100. GOL YAKIN

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde, 39 maçtır süren iç saha yenilmezlik serisindeki 100. golünü atmaya çalışacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligde devam eden iç saha yenilmezlik serisinde gol bulmakta sıkıntı yaşamadı.

Söz konusu dönemde 99 kez fileleri havalandıran Galatasaray, hem yenilmezlik serisini 40 maça taşımak hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmak için mücadele edecek.

Galatasaray, bu dönemde kalesinde ise sadece 23 gol gördü.

ZORLU FİKSTÜRE GİRİYOR

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayan 23 günlük süreçte zorlu müsabakalara çıkacak.

Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, sonrasındaki 23 günlük dönemde 5 zorlu maç daha yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 22 Ekim'deki UEFA Şampiyonlar Ligi maçında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Ardından lige dönecek Galatasaray, 27 Ekim'de Vodafone Park'ta Beşiktaş'la, 1 Kasım'da ise Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'ın 6 maçlık zorlu trafiği, 9 Kasım'da Gaziantep FK ile deplasmanda oynanacak lig müsabakasıyla sona erecek.