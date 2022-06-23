Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da önceki teknik direktör Domenec Torrent ve sportif direktör Sensibile, yeni sezon hazırlıkları için 4 Temmuz'u belirlemişti. Son maçtan sonra futbolcularla vedalaşan İspanyol çalıştırıcı oyunculara "4 Temmuz'da görüşürüz" demişti ancak bu tarih yeni yapılanma tarafından geç bulundu.

Sarı-kırmızılıların yeni futbol direktörü Cenk Ergün ile yeni teknik direktör Okan Buruk, 4 Temmuz'da yapılacak bir başlangıcın geç olacağını düşünerek bu tarihi erkene çekme kararı aldı.

İLK ÇALIŞMALAR FLORYA'DA

Galatasaray yeni sezonu 27 Haziran'da açacak ve futbolcular ile teknik heyet, pazartesi günü top başı yapacak.

YURT DIŞINDAKİ DURAK AVUSTURYA OLACAK

Florya'da çalışmalarına başlayacak olan Galatasaray, 7 Temmuz - 19 Temmuz arasında Avusturya'da olacak. Sarı-kırmızılılar 26-30 Temmuz arasında ikinci Avusturya kampına gidecek.