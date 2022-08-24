Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Trabzon Valiliği’nde yapılan toplantıda, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Stadyumu’nda oynanacak maç ile ilgili misafir takım seyircilerinin tribüne alınmaması kararlaştırıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."