Galatasaray set vermedi

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Allpower Akü Cizre Belediyespor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Selçuk Görmen

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Divis, Hakkı Çapkınoğlu, Torres, Sedlacek, Doğukan Ulu (Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratca, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet, Onur Günaydın)

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Ali Candan, Eren Koparıcı, Serdar Coşkun, Ivanov, Emin Gök (Umut Uysal, Andaç Kapan, Uriarte)

Setler: 25-18, 25-15, 25-18

Süre: 62 dakika (19, 21, 22)