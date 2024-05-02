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        Haberler Spor Diğer Galatasaray seriyi 2-0 yaptı - Diğer Haberleri

        Galatasaray seriyi 2-0 yaptı

        Spor Toto Sutopu Süper Ligi final etabı ilk maçında ENKA'yı 16-8 yenen Galatasaray, seride 2-0 öne geçti. Serinin üçüncü maçı 3 Mayıs Cuma günü Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçı kazanması halinde sezonu şampiyon tamamlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 01:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 01:37
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        Galatasaray seriyi 2-0 yaptı
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        Spor Toto Sutopu Süper Ligi final etabı ilk maçında ENKA'yı 16-8 yenen Galatasaray, seride 2-0 öne geçti.

        Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre final serisine 1-0 önde başlayan sarı-kırmızılı ekip, ENKA Havuzu'nda oynanan mücadelede rakibini 16-8 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı.

        Serinin üçüncü maçı 3 Mayıs Cuma günü Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takım, bu maçı kazanması halinde sezonu şampiyon tamamlayacak.

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