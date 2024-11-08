Galatasaray Samsunspor mesaisine başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile pazar günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Giriş: 08.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:36
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dörde iki hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 16.00’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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