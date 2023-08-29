Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse ne kadar kazanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar ve kaç milyon euro olacak? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse ne kadar kazanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi geliri...

        Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde temsil eden Galatasaray, bu akşam tarihi bir mücadele çıkıyor. Sarı kırmızılılar, play-off rövanş maçında Norveç ekibi Molde'yi sahasında konuk edecek. Cimbom, mücadeleyi kazanması ya da berabere kalması halinde adını devler ligine yazdıracak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse ne kadar kazanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 19:35 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray 3 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine bu akşam Molde karşısında son vermek adına sahaya çıkıyor. Elemelerin ilk 2 turunda Zalgiris Vilnius ile Olimpija Ljubjana'yı kupanın dışına iten sarı kırmızılar, bu kez de Molde'yi eleyip devler ligine katılmak istiyor. İşte, Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdrıması halinde elde edeceği gelire dair bilgiler...

        • 2

          EN AZ 25 MİLYON EURO...

          Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu akşam Molde'yi eleyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde ayak bastı parası 15 milyon 640 bin; katsayı geliri 7 milyon 959 bin; market geliri olarak da 1.5 milyon olmak üzere en az 25 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

        • 3

          GALATASARAY MOLDE MAÇI NE ZAMAN?

          Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Galatasaray, bu akşam saat 22:00'de oynanacak.

          Zorlu mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Şampiyonlar Ligi'nde son eleme turu olan play-off maçlarının rövanşı bu akşam itibariyle başlıyor.

          Söz konusu turun ardından gözler kura çekimine çevrilecek. Kura çekiminin ise 29-30 Ağustos tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından 1 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Habertürk Anasayfa