EN AZ 25 MİLYON EURO...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu akşam Molde'yi eleyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde ayak bastı parası 15 milyon 640 bin; katsayı geliri 7 milyon 959 bin; market geliri olarak da 1.5 milyon olmak üzere en az 25 milyon Euro'yu kasasına koyacak.