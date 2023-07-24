Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'e konuk oluyor - Futbol Haberleri

        Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'e konuk oluyor

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 25 Temmuz Salı akşamı deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk resmi maçına Avrupa kupalarında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Vilniaus LFF Stadı’nda TSİ 19.00’da Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak. Mücadelenin rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Zalgiris ise 1. Ön Eleme Turu’nda Kuzey Makedonya temsilcisi Struga’yı 0-0 ve 2-1’lik skorlarla geçti.

        AVRUPA KUPALARINDA 303. MAÇ

        Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 302 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 81 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 401 kez havalandırırken, kalesinde ise 448 gol gördü.

        REKLAM

        Galatasaray bu maçla birlikte Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Litvanya takımıyla oynayacak.

        ZALGIRIS, LİTVANYA LİGİ'NDE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Zalgiris, Litvanya Ligi'nde geride kalan haftalarda maç fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Litvanya takımı bu süreçte 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Yeşil-beyazlılar 44 kez gol sevinci yaşarken, 15 kez de kalesinde gördü. Litvanya Ligi'nde 9 maçtır (7 galibiyet, 2 beraberlik) yenilmeyen Zalgiris son olarak evinde mücadele ettiği Suduva'yı 4-0 mağlup etti.

        Zalgiris müsabakalarını 5 bin kişi kapasiteli ve sentetik çim olan Vilniaus LFF Stadı'nda oynuyor.

        Galatasaray'da Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira oynayamayacak.

        LUIS GODINHO DÜDÜK ÇALACAK

        Zalgiris - Galatasaray maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ricardo Baixinho olacak. VAR'da da Tiago Martins görev yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        Aynı kadın testere ile sokağa çıktı... Terör estirdi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte gündemdeki konular
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        ABD'li oyuncudan tarikat itirafı
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Yeni Zelanda'da bakan alkollü araç kullanırken kaza yaptı, istifa eti
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Hem yüksek sıcaklık hem sağanak uyarısı
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Tekne alabora oldu: 15 kişi öldü!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Trabzonspor'da Orsic şoku!
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        Rodos'tan sonra Korfu Adası'nda da yangın çıktı!
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        5510’a tabi memurlar reform bekliyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!