16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımı ile yapacağı A Grubu ilk maçıyla tarihinde 16. kez gruplarda mücadele verecek.
Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, yedinci kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.
Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 15 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'un ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.
EN BAŞARILILAR LUCESCU VE TERİM
Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda mevcut teknik direktörü Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu'yla UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'le eşleşen Galatasaray, İstanbul'da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı. Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya'nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid'le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.
DEVLER LİGİ KARNESİ
Galatasaray'ın bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren performansı şöyle oldu:
Sezon
Teknik Direktör
O
G
B
M
A
Y
P
1993-94
Rainer Hollmann
6
0
2
4
1
10
2
1994-95
Reinhard Saftig
6
1
1
4
3
9
3
1997-98
Fatih Terim
6
1
1
4
4
11
4
1998-99
Fatih Terim
6
2
2
2
8
8
8
1999-00
Fatih Terim
6
2
1
3
10
13
7
2000-01
Mircea Lucescu
14
6
3
5
19
24
21
2001-02
Mircea Lucescu
12
3
6
3
10
10
15
2002-03
Fatih Terim
6
1
1
4
5
10
4
2003-04
Fatih Terim
6
2
1
3
6
8
7
2006-07
Erik Gerets
6
1
1
4
7
12
4
2012-13
Fatih Terim
10
5
2
3
14
14
17
2013-14
F. Terim/R. Mancini
8
2
2
4
9
17
8
2014-15
C. Prandelli/H. Hamzaoğlu
6
-
1
5
4
19
1
|2015-16
|H.Hamzaoğlu/M. Denizli
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|5
|2018-19
|Fatih Terim
|6
|1
|1
|4
|5
|8
|4
Not: 1993-94 ve 1994-95 sezonlarında galibiyete 2 puan uygulaması yapıldı.
İLK TUR GRUP PERFORMANSLARI
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk tur grup performansları ise şöyle:
1993-1994 Sezonu (A Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Barcelona
6
4
2
0
13
3
10
2
Monaco
6
3
1
2
9
4
7
3
Spartak Moskova
6
1
3
2
6
12
5
4
Galatasaray
6
0
2
4
1
10
2
1994-1995 Sezonu (A Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Göteborg
6
4
1
1
10
7
9
2
Barcelona
6
2
2
2
11
8
6
3
Manchester United
6
2
2
2
11
11
6
4
Galatasaray
6
1
1
4
3
9
3
1997-1998 Sezonu (A Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Borussia Dortmund
6
5
0
1
14
3
15
2
Parma
6
2
3
1
6
5
9
3
Sparta Prag
6
1
2
3
6
11
5
4
Galatasaray
6
1
1
4
4
11
4
1998-1999 Sezonu (B Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Juventus
6
1
5
0
7
5
8
2
Galatasaray
6
2
2
2
8
8
8
3
Rosenborg
6
2
2
2
7
8
8
4
Athletic Bilbao
6
1
3
2
5
6
6
1999-2000 Sezonu (H Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Chelsea
6
3
2
1
10
3
11
2
Hertha Berlin
6
2
2
2
7
10
8
3
Galatasaray
6
2
1
3
10
13
7
4
Milan
6
1
3
2
6
7
6
2000-2001 Sezonu (D Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Sturm Graz
6
3
1
2
9
12
10
2
Galatasaray
6
2
2
2
10
13
8
3
Glasgow Rangers
6
2
2
2
10
7
8
4
Monaco
6
2
1
3
13
10
7
2001-2002 Sezonu (D Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Nantes
6
3
2
1
8
3
11
2
Galatasaray
6
3
1
2
5
4
10
3
PSV Eindhoven
6
2
1
3
6
9
7
4
Lazio
6
2
0
4
4
7
6
2002-2003 Sezonu (H Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Barcelona
6
6
0
0
13
4
18
2
Lokomotiv Moskova
6
2
1
3
5
7
7
3
Club Brugge
6
1
2
3
5
7
5
4
Galatasaray
6
1
1
4
5
10
4
2003-2004 Sezonu (D Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Juventus
6
4
1
1
15
6
13
2
Real Sociedad
6
2
3
1
8
8
9
3
Galatasaray
6
2
1
3
6
8
7
4
Olympiakos
6
1
1
4
6
13
4
2006-2007 Sezonu (C Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Liverpool
6
4
1
1
11
5
13
2
PSV Eindhoven
6
3
1
2
6
6
10
3
Bordeaux
6
2
1
3
6
7
7
4
Galatasaray
6
1
1
4
7
12
4
2012-2013 Sezonu (H Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Manchester United
6
4
0
2
9
6
12
2
Galatasaray
6
3
1
2
7
6
10
3
CFR Cluj
6
3
1
2
9
7
10
4
Braga
6
1
0
5
7
13
3
2013-2014 Sezonu (B Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Real Madrid
6
5
1
0
20
5
16
2
Galatasaray
6
2
1
3
8
14
7
3
Juventus
6
1
3
2
9
9
6
4
Kopenhag
6
1
1
4
4
13
4
2014-2015 Sezonu (D Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Borussia Dortmund
6
4
1
1
14
4
13
2
Arsenal
6
4
1
1
15
8
13
3
Anderlecht
6
1
3
2
8
10
6
4
Galatasaray
6
0
1
5
4
19
1
2015-2016 Sezonu (C Grubu)
Kulüp
Maç
G
B
M
A
Y
Puan
1
Atletico Madrid
6
4
1
1
11
3
13
2
Benfica
6
3
1
2
10
8
10
3
Galatasaray
6
1
2
3
6
10
5
4
Astana
6
0
4
2
5
11
4
2018-2019 Sezonu (D Grubu)
|Kulüp
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Porto
|6
|5
|1
|0
|15
|6
|16
|2
|Schalke 04
|6
|3
|2
|1
|6
|4
|11
|3
|Galatasaray
|6
|1
|1
|4
|5
|8
|4
|4
|L. Moskova
|6
|1
|0
|5
|4
|12
|3
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