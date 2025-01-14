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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray, Saint-Quentin deplasmanında tur peşinde! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, Saint-Quentin deplasmanında tur peşinde!

        Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımıyla karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etmesi halinde son 16 turuna yükselecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 14.01.2025 - 10:53
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        Galatasaray, Fransa'da tur peşinde!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Galatasaray, yarın Fransız ekibi Saint-Quentin Basket-Ball'a konuk olacak.

        Saint-Quentin Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, play-in etabındaki ilk maçında konuk ettiği rakibini 84-63 mağlup etmişti. Galatasaray, bu karşılaşmadan da galip ayrılması halinde organizasyonda son 16 turuna kalacak. Saint-Quentin Basket-Ball'ın kazanması halinde ise 21 Ocak Salı günü bir maç daha oynanacak.

        Galatasaray, normal sezonda mücadele ettiği D Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci bitirerek play-in etabına kaldı.

        Saint-Quentin Basket-Ball ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayarak C Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı ve sarı-kırmızılı ekiple eşleşti.

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