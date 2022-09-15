Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.

Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.

- Galatasaray tam kadro

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak.

Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı.

Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan "Cimbom" statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak.

- Son 4 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 4 maçta yenilmedi.

Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Söz konusu müsabakalarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 3 gol gördü.

- Goller Gomis ve Kerem'den

Galatasaray'da ilk 6 haftada atılan 7 golün 6'sını Bafetimbi Gomis ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Fransız santrfor Gomis 4, milli futbolcu Kerem'in ise 2 kez ağları havalandırdığı sarı-kırmızılılarda 1 gol ise rakip tarafından kendi kalesine atıldı.