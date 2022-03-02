Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. hafta müsabakalarında hakem, VAR olarak görev alabilecek hakem ve VAR listesi belli oldu. Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray - Çaykur Rizespor mücadelesinin hakemi olan Ümit Öztürk bu hafta görev alabilecek hakemler arasında bulunmuyor.

Listede olmayan diğer isimler ise şöyle: Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy, Volkan Bayarslan, Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu ve Mert Güzenge