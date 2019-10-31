Galatasaray Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? soruları, taraftarlar ve futbolseverler tarafından soruluyor. Lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek Galatasaray Rizespor maçında aynı zamanda 2019 - 2020 Süper Lig 10. hafta maçlarının da başlangıcı olacak. Galatasaray Rizespor maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Rizespor maçı 1 Kasım 2019 Cuma günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak. Maçı hakem Emre Akbaba yönetecek.

GALATASARAY RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Rizespor maçı beIN SPORTS HD1 kanalında saat 20.30'da naklen yayınlanacak.

GALATASARAY İLE ÇAYKUR RİZESPOR, 37. KEZ KARŞI KARŞIYA

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 36 lig maçından 24'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 83 golüne, yeşil-mavililer 35 golle karşılık verebildi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı. İkinci devre Rize'de oynanan müsabakayı Galatasaray, son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

GALATASARAY KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yaptığı son maçlarda oldukça zor galip geliyor.

Ligde rakibiyle yaptığı son 10 maçtan sadece 3'ünü kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 6 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

RİZESPOR DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynadığı lig maçlarında sadece tek yenilgi aldı.

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 18 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 13'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 44 golüne, Rizespor 13 golle karşılık verdi.

Galatasaray, İstanbul'daki 18 lig maçının tamamında gol atarken, 9'unda kalesini gole kapadı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 36 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 36 maçtan 34'ünde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 2 maçı deplasmanda kaybetti.