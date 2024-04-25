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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın konuk olacağı Yukatel Adana Demirspor'u yenmesi halinde kendisine ait ligde üst üste kazanma rekorunu kıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:39 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:39
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        Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor
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        Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede giriyor. Ligdeki son 14 maçını kazanan "Cimbom", yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.

        GALATASARAY'IN GÖZÜ FENERBAHÇE'NİN REKORUNDA

        Sarı-kırmızılılar, yarın Yukatel Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak olacak. Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor galibiyetiyle 90 puana ulaşarak, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundaki kendisine ait puan toplama rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Fenerbahçe'nin puan toplama rekoruna ortak olmak istiyor.

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        HEDEF 100 PUANI GEÇMEK

        Galatasaray, gözünü 3 haneli puana çevirdi. Bu sezon ligde oynadığı maçlarda 2,72 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu performansını devam ettirmesi halinde 100 puan barajını geçecek.Galatasaray, bunu gerçekleştirmesi durumunda Süper Lig'de 3 haneli puan toplayan ilk takım olacak.

        33 HAFTA SONUNDA PUAN REKORU ELİNDE

        Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor. Ligde geride kalan 33 maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 90 puan toplayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.

        TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İSMİ

        Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.

        Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.

        Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

        Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

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