23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SERDAR ALİ ÇELİKLER: Galiba içerideki Brugge maçı sadece Avrupa devamlılığı için değil Fatih Terim'in bu seviyedeki taktisyenliğinden transfer mühendisliğine kadar konuşulmasına neden olacak müsabaka olacak.
Bence dün gece itibariyle 2. tur şansı mucizelere kaldı. UEFA şansı için de 5. maçı bekleyeceğiz. Ben Seri ve Lemina'nın da devre arasında gönderilmelerinin sürpriz olmayacağını düşünüyorum artık. Belhanda ve Feghouli'nin de ayrılma ihtimalleri yüksek. Ocak ayında galiba yeniden takım mühendisliği konuşacağız.
MEHMET DEMİRKOL: İlk yarı bittiğinde Real Madrid’in, 5’i isabetli 15 şut denemesi vardı. Ve 3 net pozisyondan bir golü... Seri ve Belhanda’nın pas hatalarının sonucu merkezi 3’lemiş savunma dağınık ve rakibe uzak yakalandığı için oldu bu.
Çıkarken yenilen baskı ise özellikle savunma 3’lüsünün birbirine çok yakın kalıp genişlememesinin sonucuydu. Yani Galatasaray, savunmadayken oyuncuların mesafeleri uzak ve dağınık, hücuma çıkamaya çalışırken de yakın ve yeterli pas istasyonu bulamayan bir ekipti. İlk yarıda 3 dakikada 3 net pozisyon bulunduğunu da not etmek lazım.
UĞUR MELEKE: Real Madrid’in dünkü 11’inden 5 oyuncunun dörder, ikisinin de üçer Devler Ligi madalyası var evinde. Ama galiba Belhanda, bizim bilmediğimiz bir yerlerde 10 Devler Ligi kupası filan kaldırmış olmalı ki, onlar kadar istekle mücadele etmedi. Üç Şampiyonlar Ligi madalyası, bir de Dünya Kupası olan Kroos, Belhanda’dan daha fazla savaştı dün.
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