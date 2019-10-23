Sonra Belhanda, Kross'un golü yaptığı yere çok benzer yerden topla buluştu ama Alman'ın yaptığını yapamadı. Nitekim Sivas maçından sonra bu kez de çıkarken yuhalandı. O da tribünlere reaksiyon gösterdi. Bence gönül bağları koptu. Belhanda da kaybedildi.