Sarı Kırmızılı futbol severler UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçı kapsamında Randers ile sahaya çıkacak Galatasaray'ın muhtemelen 11'ini araştırıyor. Galatasaray - Randers maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal belli oldu.

GALATASARAY RANDERS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.Zorlu karşılaşma 21.00'de başlayacak.

GALATASARAY - RENDERS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarından dolayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yönetecek. Galatasaray - Renders maçı D Smart Spor kanalından yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.