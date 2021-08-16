UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşamaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği Galatasaray Randers maçı ile ilgili bilgiler...



RANDERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması olan Randers Galatasaray maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak ve Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.