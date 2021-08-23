UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşamaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği Galatasaray Randers maçı ile ilgili bilgiler...



GALATASARAY RANDERS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa LigiGalatasaray Randers maçı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadelenin yayıncı kuruluşu ise Spor Smart...



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.