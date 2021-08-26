UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Danimarka ekibi Randers'ı konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 293 maçta 102 galibiyet elde ederken, 114 mağlubiyet yaşadı

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı konumunda bulunan Galatasaray'ın müzesinde birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa bulunuyor

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir kez yarı final, 2 defa da çeyrek final oynayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasına kaldı.

GALATASARAY RANDERS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Randers arasındaki ikinci maç, bugün (26 Ağustos 2021 Perşembe günü) oynanacak.

Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Diagne

Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Klysner, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoj, Egho