Galatasaray, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimideki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.