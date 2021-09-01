Galatasaray, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'yla anlaştığı öne sürülen Radamel Falcao'yla yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Sarı-kırmızılıların açıklamasında "Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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