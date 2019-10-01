Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile bu gece karşılaşacak. Devler Ligi'ne beraberlikle başlayan Galatasaray, alacağı bu galibiyetle hem taraftarına unutulmaz bir gece yaşatmak, hem de camia üzerindeki kötü bulutları dağıtmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biri olan PSG karşısında olsa da sarı-kırmızılıların Fransız ekibi karşısında bir avantajı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor. Daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giyen Mariano, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Falcao gibi yıldızlar hem Fransız futbolunu hem de PSG'yi yakından tanıyor.

NEYMAR VE CAVANI DE YOK!

Paris Saint-Germain, Galatasaray maçına Brezilyalı yıldızı Neymar ve Uruguaylı santrforu Edinson Cavani'den yoksun çıkacak! Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı. Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

Ligue 1'e iyi bir giriş yapan ve 90 dakika forma giydiği ilk 2 haftada birer gol atan Edinson Cavani de Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ligue 1'in üçüncü haftadaki Toulouse mücadelesinin 14. dakikasında sakatlanan Uruguaylı yıldız iyileşmedi ve İstanbul'a getirilmedi.