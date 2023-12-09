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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray, Pınar Karşıyaka deplasmanında mağlup oldu - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, Pınar Karşıyaka deplasmanında mağlup oldu

        Basketbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı 98-76 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:07 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:07
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        Galatasaray, Karşıyaka deplasmanında mağlup
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı 98-76 yendi.

        İlk 3 dakikası 7-7 eşitlikle geçilen müsabakada Pınar Karşıyaka, 7. dakikada Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 20-11. Yeboah, Göksenin ve Sadık Emir'le üst üste 3 sayılık basketler bulan konuk ekip, son dakika içinde Sadık Emir'in basketiyle ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

        İkinci periyodun başında Jaylon Brown'la etkili olan ev sahibi ekip tekrar öne geçtiği periyodun 15. dakikasında farkı 11 sayıya yükseltti: 40-29. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 48-40 üstün gitti.

        Üçüncü periyotta ilk 3 dakikayı 54-43 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde konuk takım 26. dakikada farkı 2 sayıya (56-54) kadar indirmesine rağmen ev sahibi ekip, 9-0'lık seriyle farkı tekrar 11 sayıya çıkardı: 65-54. Kalan bölümde 15 sayılık farka (71-56) ulaşan Pınar Karşıyaka, periyodu 73-59 önde tamamladı.

        Son periyodun başında farkı 18 sayıya (80-62) yükselten Pınar Karşıyaka, müsabakadan 98-76 galip ayrıldı.

        Galatasaray Ekmas takımında ikinci periyotta sakatlanan Jarell Martin müsabakaya devam edemedi.

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