Galatasaray Petrol Ofisi deplasmanda rahat kazandı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hakkarigücüspor'u 4-2 yendi.

Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sporcular, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce hazırlanan "Çocuklarımız için, geleceğimiz için Uyuma" ve "Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim" yazılı pankartlarla çıktı.

Zaman zaman çekişmeli anlara sahne olan ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, karşılaşmayı da 4-2 kazandı.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile çok sayıda taraftar izledi.

Ligde 10. galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, puanını 30'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Rakiplerine 6. kez mağlup olan Hakkarigücüspor ise 11 puanda kaldı.