Galatasaray peşindeydi: Fred'in bonservis bedeli belli oldu!
Orta saha transferini bitirmek isteyen Galatasaray'da Brezilyalı yıldız Fred gündeme gelmişti. Manchester United'ın yıldız oyuncu için istediği bonservis ücreti belli oldu. İşte detaylar...
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Orta saha transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray'da gündeme Manchester United forması giyen Fred geldi.
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Listenin ilk sırasında yer alan Leandro Paredes'in yanıtını uzun süredir bekleyen Cimbom, Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı.
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Galatasaray'ın Fred için Manchester United'a 5 milyon Euro teklif yaptığı gündeme gelirken, Kırmızı Şeytanlar'ında yıldız futbolcu için istediği bonservis bedeli belli oldu.
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20 MİLYON POUND
Telegraph'ın haberine göre; Manchester United, Fred'in satışından 20 milyon pound elde etmek istiyor.
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İngiliz ekibi 2018 yılında Fred'i Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk'ten 59 milyon Euro'ya transfer etmişti.
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Sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı orta saha 5 senelik Manchester United serüveninde 213 maça çıktı ve 14 gol, 19 asistlik skor katkısı verdi.
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