Galatasaray penaltı kazandı!
Konyaspor'u evinde konuk eden Galatasaray, mücadelenin 19. dakikasın VAR uyarısının ardından penaltı kazandı.
Galatasaray - Konyaspor maçının 21. dakikasında Galatasaray, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı.
Maçın 19. dakikasında Adil Demirbağ ile ceza alanı içinde yaşadığı mücadele sonrası yerde kalan Victor Osimhen, penaltı itirazlarında bulundu.
Hakem Halil Umut Meler önce autu işaret ederken VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve penaltıyı işaret etti.
Topun başına geçen Victor Osimhen, 22. dakikada topu ve kaleci Slowik'i farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.