Galatasaray, penaltı bekledi!
Hatayspor'a konuk olan Galatasaray mücadelenin 33. dakikasında penaltı bekledi.
Giriş: 17.01.2025 - 20:52 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:52
Galatasaray'ın Hatayspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı itirazında bulundu.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Yunus Akgün, yay üzerinden vuruşunu yaptı ancak savunmada Guy-Marcelin Kilama topu karşıladı.
Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.
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