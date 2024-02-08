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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Paralimpik Akademi kuruyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Paralimpik Akademi kuruyor!

        Galatasaray Kulübünün 29 Şubat'ta gerçekleştireceği Engelsiz Aslanlar Balosu ve uygulamaya koyduğu Galatasaray Paralimpik Akademi projesinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:45
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        Galatasaray, Paralimpik Akademi kuruyor!
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        RAMS Park'ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in eşi Mesude Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu basın sözcüsü Rıza Tevfik Morova ve Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, konuşma yaptı. Başkan Özbek de toplantıyı salonda takip etti.

        Mesude Özbek, kulüp bünyesindeki tekerlekli sandalye basketbolunun önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, başarıların devam etmesi için ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını belirtti.

        Engelsiz Aslanlar Balosu'nun 29 Şubat'ta Çırağan Sarayı'nda yapılacağını aktaran Özbek, şöyle konuştu:

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        "Biz 'Bu takımda senden bir parça var' diyerek başladığımız bu yolda tekerlekli sandalye basketbol takımımızı onurlandıracak ve Galatasaray Paralimpik Akademi sayesinde, paralimpik branşların ülkemizdeki ve dünyadaki yerini geliştirecek bir buluşmanın, Engelsiz Aslanlar Balosu'nun arifesindeyiz. Bu vesileyle sporun yalnızca büyük kitlelerin takip ettiği endüstrileşmiş bir branştan ibaret olmadığını, sportif ruhun mücadeleye dayalı olduğunu hiç unutmamak gerektiğini biliyoruz. Engelleri ortadan kaldırabilme gücüne sahip paralimpik branşların, bu ruhu korumasında önemi büyüktür. Candan bir çabayla ve birleştirici bir farkındalıkla çıktığımız bu yolda, bu yılki Engelsiz Aslanlar Balomuz 29 Şubat'ta Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'mızı, Cumhuriyet'imizin ikinci asrında da aynı şevkle ve ilk günkü heyecanımızla desteklemek için sizleri bu özel gecede beraber olmaya davet ediyoruz."

        Rıza Tevfik Morova da Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kulübün 100. kuruluş yıl dönümü olan 2005 yılında kurulduğunu belirterek, "Takımımız 18 sene içinde 21 şampiyonlukla bir rekor kırdı. Kuruluşundan bu yana peşinde olduğu için sevgili hocama da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda milli takım hocalığı da yapıyor. Son 3 senedir biraz geriden gidiyoruz ama bu sene itibarıyla yeniden bir atağa kalktık. Bu sene iyi bir takım kurduk. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktık. Orada final oynamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'de spor yapabilecek yaklaşık 3 milyon engellenin bulunduğunu aktaran Morova, Galatasaray Paralimpik Akademi projesiyle milli sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi.

        Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, hayata geçirmeye çalıştığı projeyle ilgili bilgi vererek, desteklerinden dolayı Dursun Özbek, Mesude Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün yönetim kuruluna teşekkür etti.

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