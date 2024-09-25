Galatasaray-PAOK maçında olay çıkaran Yunan taraftar stadyumdan çıkarıldı
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçına Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u ağırlıyor. Maçın başlamasına kısa süre kala yaşanan gerginliğin ardından bir PAOK taraftarı polis eşliğinde stadyumdan çıkarıldı.
UEFA Avrupa Ligi’nin ilk hafta maçında Galatasaray'a konuk olan Yunan ekibi PAOK'un taraftarları, yaşanan gerginliğin ardından polis eşliğinde stadyumdan çıkarıldı.
Galatasaray taraftarlarının olduğu bölünde misafir olan yaklaşık 20 PAOK’lu taraftardan bir tanesi Galatasaraylı taraftarlar ile tartışma yaşadı. Tartışma esnasında Galatasaraylı taraftarlar, Yunan taraftara müdahale etmek istedi. Daha sonra polisler, Yunan taraftarı stadyumdan çıkarttı.