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        Galatasaray oyuncu listesini UEFA'ya iletti! Tete ve Ziyech Molde maçında yok

        UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak Galatasaray, oyuncu listesini UEFA´ya bildirdi. Yeni transferlerden Kerem Demirbay kadroya dahil edilirken, Tete ve Ziyech listede yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:45
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        Tete ve Ziyech, Molde maçında yok
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        UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak Galatasaray, oyuncu listesini UEFA´ya bildirdi.

        TETE VE ZIYECH YOK, KEREM DEMİRBAY VAR

        Sarı-kırmızılıların UEFA´ya bildirdiği listede yeni transferlerden Tete ve Hakim Ziyech yer almazken Kerem Demirbay kadroya dahil edildi.

        Sarı-kırmızılıların listesinde şu isimler yer aldı: "Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu ve Cedric Bakambu."

        Galatasaray, 23 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de deplasmanda Molde ile mücadele edecek.

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