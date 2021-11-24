Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ile devam etti. Futbolcular, ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde Olimpik Marsilya maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

İdmana sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey katılmadı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yarın Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta Fransız temsilcisini ağırlayacak.