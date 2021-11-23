Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın ana bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulduğu aktarıldı.

Galatasaray, Marsilya maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.