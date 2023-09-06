Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşinde!

Golberg - Lepkowski ikilisi, "Okay West Brom için tam bir hayal kırıklığı oldu. Galatasaray onunla ilgileniyor ve Türkiye'de transfer dönemi hala açık durumda bulunuyor. Bu transferin gerçekleşeceğine dair duyumlar alıyoruz." ifadelerini kullandılar.