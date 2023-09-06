Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşinde! - Galatasaray Haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşinde!

        Transferde son günlere yaklaşılırken Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılılar Okay Yokuşlu'nun peşinde. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yerli rotasyonuna takviye yapmaya hazırlanıyor.

        • 2

          İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen ve istenilen performansından uzak kalan Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transfer olacağı iddia ediliyor.

        • 3

          West Bromwich muhabiri Adrian Goldberg ve yorumcu Lepkowski'nin aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşine düştü.

        • 4

          Golberg - Lepkowski ikilisi, "Okay West Brom için tam bir hayal kırıklığı oldu. Galatasaray onunla ilgileniyor ve Türkiye'de transfer dönemi hala açık durumda bulunuyor. Bu transferin gerçekleşeceğine dair duyumlar alıyoruz." ifadelerini kullandılar.

        • 5

          Geçtiğimiz sezon West Bromwich forması ile 41 maça çıkan Okay, 4 gol kaydetti.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Özer Çak
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        Habertürk Anasayfa