Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşinde!
Transferde son günlere yaklaşılırken Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılılar Okay Yokuşlu'nun peşinde. İşte detaylar...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yerli rotasyonuna takviye yapmaya hazırlanıyor.
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İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen ve istenilen performansından uzak kalan Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transfer olacağı iddia ediliyor.
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West Bromwich muhabiri Adrian Goldberg ve yorumcu Lepkowski'nin aktardığı bilgiye göre Galatasaray, Okay Yokuşlu'nun peşine düştü.
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Golberg - Lepkowski ikilisi, "Okay West Brom için tam bir hayal kırıklığı oldu. Galatasaray onunla ilgileniyor ve Türkiye'de transfer dönemi hala açık durumda bulunuyor. Bu transferin gerçekleşeceğine dair duyumlar alıyoruz." ifadelerini kullandılar.
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Geçtiğimiz sezon West Bromwich forması ile 41 maça çıkan Okay, 4 gol kaydetti.
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