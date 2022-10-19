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Galatasaray Okan Buruk'un doğum gününü kutladı

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Teknik Direktör Okan Buruk’un doğum gününü kutladı.

19.10.2022 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Okan Buruk'un doğum gününü kutladı

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk için sosyal medya hesabından doğum günü paylaşımı yaptı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzle futbolculuk döneminde birçok başarı kazanan, teknik direktörümüz Okan Buruk’un doğum günü" denildi.

Okan Buruk, Galatasaray’da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası ile birlikte toplam 15 kupa sevinci yaşadı. 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik direktör, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı.

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