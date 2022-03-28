Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 27 Mart tarihinde \u0130stanbul a gelen Arike Ogunbowale nin transferinden 26 Mart tarihinde yap\u0131lan Galatasaray Spor Kul\u00fcb\u00fc Genel Kurulu nda al\u0131nan 2022 y\u0131l\u0131 b\u00fct\u00e7e reddi karar\u0131na istinaden ger\u00e7ekle\u015fen b\u00fct\u00e7e k\u0131s\u0131tlamas\u0131 sebebiyle imzalar at\u0131lmadan vazge\u00e7mek zorunda kald\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 \u00fcz\u00fclerek kamuoyuna duyururuz. ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.