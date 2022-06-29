Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, son olarak Aliağa Petkimspor'da forma giyen Sinan Sağlam'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Sinan Sağlam'a 'Sarı-kırmızı renklere hoş geldin.' diyor, parçalı formamız altında sağlık ve başarı dolu sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.