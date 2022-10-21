Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, 2,01 metre boyundaki Hummer ile 2022-2023 sezonun sonuna kadar anlaşma sağladı.

Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan Hummer, geçen sezon Yunanistan'ın AEK takımında forma giydi.

Hummer, geçmiş sezonlarda Türkiye'de TED Kolejliler, Teksüt Bandırma ve Aliağa Petkimspor takımlarında da görev aldı.