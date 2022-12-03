Galatasaray Nef deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 86-79 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 24-17 önde geçen konuk ekip, devre arasına 42-40 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı açarak 66-53 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, Bahçeşehir Koleji'nin son periyottaki etkili oyununa rağmen karşılaşmadan 86-79 galip ayrıldı.

Konuk takımda Caloiaro, 19 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Bahçeşehir Koleji'nde ise Shepherd'ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Ligde Galatasaray Nef, 4. galibiyetini aldı, Bahçeşehir Koleji ise 6. yenilgisini yaşadı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.