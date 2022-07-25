Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Kolombiyalı oyuncu Braian Alexander Angola-Rodas'ı kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Yunanistan'ın AEK takımında geçiren, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayabilen 28 yaşındaki basketbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Braian'a parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz." denildi.