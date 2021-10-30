Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi

Galatasaray Nef: Bost 20, Trimble 24, Blackshear 22, Purcell 4, Ege Arar 2, Okben Ulubay 2, Kravish 17, Sadık Emir Karaca 6, Rıdvan Öncel 2, Eray Aydoğan, Ege Tan Yıldızoğlu

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 24, Andrews 12, Needham 8, Akif Egemen Güven 13, Dudzinski 3, Metin Türen 13, Ömer Tutku Al 4, Hayes 4, Onuralp Bitim 3, Yağızhan Selçuk

1. Periyot: 28-25

Devre: 52-40

3. Periyot: 74-63

5 faulle çıkan: 38.28 Needham (Frutti Extra Bursaspor)