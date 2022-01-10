Galatasaray Nef: 98 - Büyükçekmece Basketbol: 78

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Şakacı, Polat Parlak

Galatasaray Nef: Trimble 21, Bost 14, Sadık Emir Kabaca 5, Okben Ulubay 12, Kravish 14, Rıdvan Öncel 11, Canberk Kuş 2, Ege Tan Yıldızoğlu 2, Eray Aydoğan 1, Ege Arar 7, Blackshear 9

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 9, Enes Berkay Taşkıran 11, Bruinsma 12, Miller 13, Herun 9, White 8, Caner Erdeniz 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 3, Mustafa Kurtuldum 4, Kadir Bayram 4, Mükremin Deniz Kılıçlı 2,

1. Periyot: 28-24

Devre: 50-42

3. Periyot: 74-58