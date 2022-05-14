Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Galatasaray Nef: Bost 21, Canaan 24, Blackshear 7, Göksenin Köksal 2, Ndour 15, Rıdvan Öncel 2, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 4, Eray Aydoğan, Canberk Kuş, Ege Tan Yıldızlıoğlu

Bahçeşehir Koleji: Muhammed Mustafa Baygül 11, Black 15, Smith 11, Berkay Candan 2, Hall 6, Erkan Yılmaz 4, Jones 20, Kartal Özmızrak 3, Oğuz Savaş, Solomon 4

1. Periyot: 30-19

Devre: 47-43

3. Periyot: 63-59