ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanan derbide Galatasaray Nef, Beşiktaş Icrypex'ı 90-73 yendi. Galatasaray Nef bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Icrypex ise 5. kez mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodunda Galatasaray Nef, Trimble ve Blackshear ile skor bulurken, Beşiktaş Icrypex rakibine etkili bir performans ortaya koyan Jefferson ile karşılık verdi ve çeyreği 21-20 önde bitirdi.
İkinci periyoda iyi başlayan Galatasaray Nef, organize hücumlar sonucunda Dee Bost, Trimble ve Purcell ile bulduğu sayılarla 18. dakikada skoru 40-29 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 46-36 önde gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına 10-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Icrypex 23. dakikada skoru eşitledi: 46-46. Altı dakikayı aşkın sürede sadece bir sayı üreten sarı-kırmızılı takım karşısında hücumda etkili olmaya devam eden siyah-beyazlı takım, Lawson'un 3 sayılık basketiyle 27. dakikada 55-47 öne geçti. Dee Bost'un basketleriyle toparlanan Galatasaray Nef, tekrar üstünlüğü eline geçirerek son çeyreğe 59-57 önde girdi.
Son periyoda 10-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Nef, 32. dakikada 69-57 üstünlüğünü sürdürdü. Jefferson'un diskalifiye edilmesiyle oyun planı bozulan ve hem savunma hem de hücumda etkisiz kalan Beşiktaş Icrypex karşısında kontrolü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, maçtan 90-73 galip ayrıldı.
Karşılaşma öncesinde, önceki gün vefat eden Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Mustafa Cengiz ölmedi, kalbimizde yaşıyor." diye tezahürat yaptı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile bazı sarı-kırmızılı futbolcular da maçı salonda takip etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Galatasaray Nef: Trimble 15, Dee Bost 24, Purcell 10, Ege Arar 2, Blackshear 11, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel 6, Kravish 8, Sadık Emir Kabaca 3, Okben Ulubay 8, Ege Tan Yıldızoğlu
Beşiktaş Icrypex: Yağız Aksu, Whitehead 8, Jefferson 24, Lawson 18, Furkan Haltalı 1, Bone 10, Bluiett 5, Mehmet Yağmur, Egehan Arna 7
1. Periyot: 20-21
Devre: 46-36
3. Periyot: 59-57
Diskalifiye: 31.58 Jefferson (Beşiktaş Icrypex)
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