Maçın en skorer ismi Galatasaray Nef'te 24 sayı kaydeden Ennis oldu.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, 15. dakika 28-28 eşitlikle geçildi. Ennis'in 17. dakikadaki isabetiyle öne geçen sarı-kırmızılılar, kalan sürede önce McGee daha sonra da Göksenin Köksal ile bulduğu 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 45-39 önde gitti.

Karşılaşmaya Ennis'in basketleriyle başlayan Galatasaray Nef, bu oyuncunun 14 sayı ürettiği ilk 7 dakikayı 17-11 üstün geçti. Mola dönüşü Green ile üst üste basketler bulan konuk ekip, son dakika içinde 18-17 öne geçti ve ilk çeyrek bu skorla tamamlandı.