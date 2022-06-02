Karşılaşmanın başında dış atışlardan 2 isabet bulan Galatasaray Nef'e boyalı alandan kaydettiği sayılarla karşılık veren Anadolu Efes, 4. dakikayı 11-10 önde geçti. Bu bölümden sonra 8-0'lık seri yakalayan lacivert-beyazlılar, 6. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 10-19. Sarı-kırmızılılar, oyuna kenardan dahil olan Ndour ile skor üretmesine rağmen Anadolu Efes, ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray Nef, Dee Bost'un basket ve faulden kazandırdığı sayılarla 12. dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 27-25. Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan ve farkı 5 sayıya kadar çıkaran sarı-kırmızılı takım karşısında Anadolu Efes, Dunston'ın pota altından kaydettiği basketle 19. dakikada skoru lehine çevirdi: 37-38. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümde Micic ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 43-42 üstün gitti.
İki takımın da çoğunlukla dış atışlardan skor ürettiği üçüncü çeyreği Galatasaray Nef, 66-64 önde tamamladı.
Dördüncü ve son periyot, büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftarının da desteğini arkasına alan Galatasaray Nef, Dee Bost'un isabetli dış atışıyla 36. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 82-74. Kalan bölümde pota altından skor üreten ve farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-kırmızılı takım, sahadan 86-81 galip ayrıldı.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede beşinci ve son müsabaka, Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 4 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı, salonu tamamen doldurdu.
Müsabakanın 16. dakikasında Sadık Emir Kabaca ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan Shane Larkin yerde kaldı. Sol kaşı açılan milli oyuncu, saha kenarında uygulanan tedavinin ardından soyunma odasına götürüldü. Larkin'in kaşına dikiş atıldığı öğrenildi.
Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün ile Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de izledi.
Galatasaraylı basketbolcular, maçın ardından galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Mehmet Serdar Ünal
Galatasaray Nef: Dee Bost 20, Trimble 7, Göksenin Köksal 10, Sadık Emir Kabaca 11, Blackshear 18, Ndour 12, Canaan 8, Canberk Kuş
Anadolu Efes: Larkin 17, Micic 23, Bryant 13, Singleton 12, Pleiss 2, Dunston 9, Buğrahan Tuncer 5
1. Periyot: 16-23
Devre: 42-43
3. Periyot: 66-64
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!