Galatasaray Nef: 75 - Gaziantep Basketbol: 74
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Sinem tetik
Galatasaray Nef: Bost 12, Göksenin Köksal 10, Trimble 15, Ndour 16, Blackshear 12, Sadık Emir Kabaca 3, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş, Purcell 5, Eray Aydoğan, Ege Arar 2
Gaziantep Basketbol: Peterson 22, Gulley 16, Doyle 2, Luther 11, Dusan Cantekin 2, İsmail Cem Ulusoy 5, Koray Çekici, Orhan Aydın Haciyeva 5, Harun Apaydın, Robinson 11, Atahan Demirtaş
1. Periyot: 26-14
Devre: 43-29
3. Periyot: 56-57
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Nef oldu. Göksenin Köksal'ın 6. dakikadaki dış atışıyla farklı çift hanelere (15-5) yükselten sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 26-14 üstün tamamladı.
İkinci periyoda 6-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, farkı 6 sayıya çekti: 26-20. Mola dönüşü toparlanan ve boyalı alanda etkili olan Galatasaray Nef, farkı yeniden açtı ve soyunma odasına 43-29 önde gitti.
Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken savunma sertliğini artıran Gaziantep Basketbol, oyun üstünlüğünü ele aldı. Peterson ve Gulley ile potaya giden misafir takım, sarı-kırmızılıların faul hakkını erken doldurmasından da yararlanarak 29. dakikada farkı üç sayıya kadar indirdi: 54-51. Üçüncü çeyreğin son dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen konuk ekip, Gulley'in basketiyle maçta ilk kez öne geçti ve son çeyreğe de 57-56 üstün girdi.
Son çeyreğe Trimble'ın üçlüğüyle öne geçerek başlayan Galatasaray Nef, Göksenin Köksal'ın 36. dakikadaki dış atışıyla farkı 6 sayıya yükseltti: 66-60. Luther ve Peterson'un üçlükleriyle rakibine karşılık veren Gaziantep Basketbol, bitime 1 dakika 54 saniye kala yeniden eşitliği sağladı: 70-70. Gaziantep Basketbol, mola dönüşü Peterson'un serbest atış çizgisinden atışlarıyla 33 saniye kala öne geçti: 73-74. Bir sonraki hücumda Bost ile serbest atış çizgisine gelen sarı-kırmızılılar tekrar öne geçti (75-74) ve son hücum Gaziantep Basketbol'un oldu. Son hücumda rakibinin atış yapmasına müsaade etmeyen Galatasaray Nef, parkeden 75-74 galip ayrıldı.
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