Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, farkın birkaç kez çift haneye çıktığı ilk çeyreği 24-16 geride tamamladı. İkinci çeyrekte çabuk toparlanan ev sahibi ekip, 17. dakikada 34-34'te rakibini yakaladı. İlk yarının bitimine 35 saniye kala 41-38 öne geçen Galatasaray Nef, devre arasına da bu skorla üstün girdi.
Mücadelenin üçüncü çeyreğinde üstünlüğü elden bırakmayan Galatasaray, farkı 9 sayıya kadar çıkardığı periyotu 59-55 önde geçti. Son çeyrekte rakibinin öne geçmesini önleyemeyen sarı-kırmızılı takım, son anlardaki çabasına rağmen istediğini alamadı ve sahadan 75-72 mağlup ayrıldı.
Galatasaray'da 15 sayı 18 ribauntla mücadele eden Kravish, 14 sayı üreten Okben Ulubay ile 11'er sayı kaydeden Akoon-Purcell ve Trimble'ın performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Konuk takımda 18 sayı, 10 asistle mücadele eden Holston ile 16 sayı bulan Chase Simon galibiyette önemli rol aldı.
Gruptaki ilk 2 karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Galatasaray, I Grubu'ndaki ilk maçını kaşbetti. JDA Dijon ise 3. maçında 2. galibiyetini aldı.
OSMAN SOLAKOĞLU ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) eski başkanlarından Osman Solakoğlu anısına verilen "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü", Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfına (BİDEV) takdim edildi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray Nef-JDA Dijon karşılaşması öncesinde düzenlenen törende ödül, Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu ile TBF Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kerse tarafından BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Derya Özyer'e verildi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Luis Castillo (İspanya), Peter Praksch (Macaristan)
Galatasaray Nef: Akoon-Purcell 11, Bost 8, Sadık Emir Kabaca 6, Kravish 15, Trimble 11, Rıdvan Öncel 4, Okben Ulubay 14, Ege Arar, Eray Aydoğan 3
JDA Dijon: Alingue 4, Carrington 13, Galliou 3, Holston 18, Kelly 9, Ducote, Loum 12, Chase Simon 16, Katic
1. Periyot: 16-24
Devre: 41-38
3. Periyot: 59-55
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